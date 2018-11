Juíza condena 21 por ligação com PCC em Batatais-SP A juíza de Batatais, na região de Ribeirão Preto, Laura Maniglia Puccinelli Diniz, condenou, no dia 21 deste mês, 21 homens acusados de pertencerem à facção criminosa Primeiro Comando da Capital (PCC). Todos foram condenados por formação de quadrilha e associação ao tráfico de drogas. As penas variam de três a sete anos de reclusão - quatro pessoas pegaram as penas maiores.