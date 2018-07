Um dia após a aprovação da lei que regulamenta o casamento entre pessoas do mesmo sexo na Argentina, a juíza de paz Marta Covella, do município de General Pico, afirmou que, mesmo que lhe "custe a vida", não casará homossexuais. "Que me acusem do que quiserem. Deus me diz uma coisa e eu vou obedecer, ainda que me custe a vida", declarou.