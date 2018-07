Juíza manda Exército desocupar Morro da Providência A juíza da 18ª Vara Federal, Regina Coeli de Medeiros de Carvalho Peixoto, decidiu hoje pela retirada imediata das tropas do Exército do Morro da Providência, na área central do Rio de Janeiro. Ela manteve o corpo técnico militar que atua nas obras do Projeto Cimento Social, mas decidiu que a proteção aos equipamentos e funcionários seja feita pela Força de Segurança Nacional (FSN). No sábado, três jovens da Previdência desapareceram e seus corpos só foram encontrados no dia seguinte, em um lixão em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. Os jovens teriam desacatado soldados do Exército no morro que, como punição, os entregaram à uma facção rival do Morro da Mineira, na zona norte da cidade. Os 11 militares suspeitos estão presos no 1º Batalhão de Polícia do Exército, na Tijuca, também na zona norte da capital fluminense.