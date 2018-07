Juíza manda retirar algemas de Beira-Mar no julgamento O traficante Luiz Fernando da Costa, o Fernandinho Beira-Mar, conseguiu o direito de não usar algemas durante seu julgamento, hoje, por associação ao tráfico no 4º Tribunal do Júri do Rio de Janeiro. A juíza Maria Angélica Guerra Guedes aceitou o pedido da defesa do traficante, que pediu para ele receber os mesmos direitos concedidos ao banqueiro Salvatore Cacciola. "A única diferença é que ele nasceu em berço de ouro, mora em mansão e é rico. Fernandinho Beira-Mar é negro, nasceu na favela e mora na cadeia. Mas o direito é o mesmo", disse o advogado do traficante, Francisco Santanna. Beira-Mar chegou algemado ao tribunal. As informações são da Agência Brasil.