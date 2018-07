Juíza militar mantém prisão de Laci e pede exame psiquátrico

A juíza Zilah Maria Petersen, do Conselho Permanente de Justiça do Exército, manteve nesta sexta-feira, 27, a prisão do sargento Laci Marinho de Araújo, que responde a processo por deserção, e decidiu submetê-lo a uma perícia neuro-psiquiátrica na próxima semana, com médicos civis do Hospital das Forças Armadas, em Brasília. "Continuo sendo judeu num campo de concentração", reagiu aos gritos o sargento Laci, ao deixar, algemado e escoltado, a sala da Auditoria Militar, no Superior Tribunal Militar (STM), onde prestou depoimento. Veja também: Sargento Laci diz que faltou ao trabalho por estar doente O sargento Laci Marinho de Araújo, que tornou pública sua relação com o ex-sargento Fernando Alcântara, que obteve hoje baixa do Exército, foi levado para a cadeia da Polícia do Exército, no Setor Militar Urbano. "É uma homofobia estatal", criticou seu companheiro, que acompanhou a audiência. Ambos acusam o Exército de estar perseguindo Araújo pela sua condição de homossexual. Segundo Fernando Alcântara, o desabafo de Araújo ao deixar a audiência demonstra que está "totalmente transtornado e sofrendo intensa tortura psíquica.". Na sua opinião, "o ideal teria sido que ele, no estado emocional em que se encontra, fosse direto para o hospital e não para uma cela, o pior lugar para quem tem transtorno de pânico". Os dois revelaram a relação em entrevista que foi capa da revista Época. O Exército prendeu Araújo, logo em seguida, depois de uma outra entrevista dos dois a um programa de televisão na Rede TV. Araújo voltou a ser preso esta semana. Em depoimento de duas horas na Auditoria Militar, Araújo disse que o general Adelmar da Costa Machado Filho, em conversa com um subtenente chamado Reis, usou palavras chulas ao comentar seu relacionamento com o então sargento Fernando Alcântara, chamando ambos de "casal gay". Relatou, também, que o apartamento que divide com o companheiro, na Superquadra 3065 Norte, foi invadido por policiais do Exército na ausência dos dois, ocasião em que desapareceu um palm top. A juíza Zilah Maria Petersen negou o pedido de liberdade provisória solicitado pelos advogados de Araújo, que alegaram ter sido sua prisão inconstitucional e que seu cliente possui bons antecedentes e uma excelente ficha funcional em 13 anos no Exército. O Exército processa Araújo alegando que não retornou ao trabalho, no Hospital Geral do Exército, após sua licença médica de dois anos, por crises nervosas, ter vencido em abril último. O Exército rejeitou o atestado médico que apresentou para não retornar ao hospital, considerando-o apto para o trabalho. O julgamento no STM por deserção ainda não tem data marcada.