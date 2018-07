Juíza nega indenização a ex-policial por causa de livro

Na ação, o ex-policial alega que moveu o processo pelo fato de que sua absolvição, em segunda instância, pelo Tribunal de Justiça, não foi citada no livro, no qual também apareceram imagens que ele não autorizou. Em sua defesa, o jornalista lembrou que os fatos e imagens citados na obra já haviam sido amplamente divulgados nos meios de comunicação sem que esses tivessem sido processados. Também contou com um depoimento da própria Lilian, que reconheceu Rosa como participante do sequestro.

A juíza considerou que a absolvição criminal por insuficiência de provas não impede o reexame da culpa e sua demonstração para fins de responsabilidade civil. Também enfatizou que o texto foi produzido a partir de relato das vítimas, de testemunhas oculares, de fotografias e de investigação, com o objetivo de desvendar os acontecimentos, e não de ofender a reputação do autor da ação. O ex-policial pode recorrer ao Tribunal para tentar modificar a sentença.