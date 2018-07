Juíza nega pedido de suspensão de matrícula pelo Sisu A juíza da 8ª Vara Federal no Ceará, Elise Avesque Frota, negou nesta sexta-feira o pedido do Ministério Público Federal (MPF) de suspensão da matrícula nas universidades federais pelo Sistema de Seleção Unificada (Sisu) para o segundo semestre deste ano. A suspensão tinha sido pedida pelo procurador da República no Ceará, Oscar Costa Filho, alegando que havia suspeita que alunos já matriculados em universidades concorriam novamente no Sisu. A juíza entendeu que não houve ilegalidade no processo e que os fatos relatados pelo procurador não são suficientes para suspensão do Sisu.