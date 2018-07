Juíza pede afastamento da presidente da Fundação Casa A juíza do Departamento de Execuções da Infância e Juventude (Deij), Mônica Paukoski, pediu hoje, pela terceira vez, o afastamento da presidente da Fundação Casa, Berenice Maria Giannella. A decisão se refere a irregularidades nas unidades 37, do Complexo Raposo Tavares, e Tietê, do Complexo Vila Maria. Segundo o despacho, os adolescentes ficavam praticamente confinados e sem atividades, o que contraria o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA). A Fundação Casa informou que as unidades já foram fechadas e que irá recorrer.