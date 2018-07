Juíza suspende sessão sobre plano de carreira no Rio A Justiça do Rio suspendeu na tarde desta sexta-feira, 11, a sessão plenária da Câmara Municipal do Rio realizada em 01 de outubro, durante a qual foi aprovado o Plano de Cargos, Carreiras e Remunerações (PCCR) dos servidores da rede municipal de ensino. Por isso, a lei que institui o plano, sancionada pelo prefeito Eduardo Paes (PMDB) no dia 2, também está suspensa.