Juizados em aeroportos de SP registram 940 queixas Os juizados especiais nos aeroportos de Congonhas e Cumbica (Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos) registraram 940 reclamações neste ano, segundo o Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP). As unidades foram instalados no mês de julho do ano passado, em razão do crescente aumento de reclamações relacionadas ao serviço de transporte aéreo.