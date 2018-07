Juizados especiais nos aeroportos funcionarão até março

Os juizados especiais instalados em cinco aeroportos do Rio, São Paulo e Brasília, que deveriam funcionar até o dia 31 de janeiro, terão suas atividades prorrogadas até 31 de março para atender aos passageiros no período de carnaval e da Páscoa. A decisão foi tomada na manhã desta quinta-feira, 10, em reunião no Rio de Janeiro entre o coordenador da Justiça Federal, ministro Gilson Dipp, do Superior Tribunal de Justiça (STJ), e representantes dos juizados especiais estadual e federal das três cidades. Segundo o ministro, neste período de funcionamento dos juizados nos aeroportos - eles foram instalados dia 8 de outubro - verificou-se que "aumentou o desprezo das companhias aéreas pelos acordos. Cada vez as empresas aéreas estão conciliando menos. Tenho a impressão que elas se acomodaram e estão achando melhor responder a uma ação judicial no domicílio do usuário do que entrar em acordo", explicou. Dentro de uma semana o Conselho Nacional de Justiça (CNJ) divulgará o número de queixas contra cada empresa aérea nacional e internacional, bem como contra os órgãos públicos - Anac e Infraero.