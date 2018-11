Juízes e promotores estão livres de prova O Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) publicou no dia 27, no Diário Oficial da União, provimento que dispensa do Exame de Ordem candidatos que foram juízes ou promotores do Ministério Público. A decisão foi tomada na última reunião do Pleno da OAB Nacional, em 16 de maio. Instituído por lei, em 1963, exame da ordem era obrigatório para os bacharéis que não haviam feito estágio profissional. Em 1994, a Lei n.º 8.906 transformou a prova em precondição para os que pretendem exercer a advocacia. Em 2009, o Conselho Federal unificou o exame. O artigo 8.º da Lei 8.906 determina que, para inscrição no quadro de advogados, é necessária aprovação no exame.