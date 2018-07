Juízes europeus ouvirão argumentos em caso de privacidade do Google O Google vai encarar a autoridade de proteção a dados da Espanha diante do mais alto tribunal da União Europeia, terça-feira, em um caso histórico e com implicações mundiais, que gira em torno de uma das mais espinhosas questões da era da Internet: decidir quando as informações devem ser consideradas privativas.