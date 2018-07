Julgamento da 'Viúva Negra' será amanhã, no RJ Heloísa Gonçalves Ribeiro, de 61 anos, conhecida como "Viúva Negra", será julgada amanhã no 1º Tribunal do Júri do Rio de Janeiro. A acusada não compareceu ao júri na última sessão, que por isso acabou sendo adiada. Heloisa foi condenada em 2004 pela Justiça fluminense e agora figura como a maior recompensa na lista dos procurados do Disque-Denúncia carioca, que oferece R$ 11 mil a quem der informações que levem à sua prisão. Heloisa já foi condenada a mais de 36 anos de prisão, mas está foragida. Ela também figura na lista dos procurados da Interpol, à qual 188 países têm acesso.