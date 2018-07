Julgamento de Bruno entra na fase final O julgamento do ex-goleiro do Flamengo Bruno Fernandes, de 28 anos, entra na fase final e seu destino pode ser definido nesta quinta-feira pelos jurados, quando ocorre a quarta, e possivelmente última sessão do júri. Acusado de mandar sequestrar e matar a ex-amante Eliza Samudio, de 24 anos, com quem teve um filho, o atleta está sendo julgado em Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, onde está preso. Em seu depoimento, na quarta-feira (6), ele admitiu, pela primeira vez, saber que Eliza está morta, mas disse não ter sido o mandante do crime, atribuindo a culpa a Luiz Henrique Ferreira Romão, o Macarrão, seu braço direito na época, que já foi condenado em outro julgamento.