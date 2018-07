Julgamento de Carla Cepollina é retomado em SP

De acordo com o Tribunal de Justiça de São Paulo, neste segundo dia de júri está prevista a leitura de algumas peças do processo e deve acontecer o interrogatório da acusada. A audiência não tem horário previsto de término.

Carla Cepollina é acusada de assassinar o coronel Ubiratan Guimarães - conhecido por ter comandado a invasão do Carandiru em 1992, provocando 111 mortes no Pavilhão 9 - com um tiro no abdome, há seis anos. Na segunda-feira, o Fórum recebeu a primeira sessão do julgamento da acusada.

Falta de energia

De acordo com a Eletropaulo, a interrupção no fornecimento de energia no Fórum da Barra Funda foi causada por uma sobrecarga no sistema interno do local que desligou um elo entre a caixa de energia da casa e a rede elétrica. A empresa enviou uma equipe de técnicos para o local.