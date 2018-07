Julgamento de 'maníaco da Cantareira' começa à tarde

Ademir foi preso alguns dias depois de matar os irmãos Francisco Ferreira de Oliveira Neto, de 14 anos, e Josenildo José de Oliveira, de 13. Ele teria abusado sexualmente de um dos meninos. Os corpos foram encontrados em uma mata próxima à serra.

A defesa entrou com recurso a fim de reformar a sentença para afastar os crimes sexuais, sob a alegação de ausência de indícios suficientes de autoria, mas o desembargador Poças Leitão, relator do processo, entendeu haver indícios suficientes de autoria, tanto em relação aos homicídios como no tocante aos crimes sexuais, mantendo, assim, a decisão que leva Ademir a júri popular.