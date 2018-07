Julgamento de Mizael entra em dia decisivo A decisão do júri pela condenação ou absolvição do policial militar aposentado e advogado Mizael Bispo de Souza, acusado de matar a ex-namorada Mércia Nakashima, em 2010, deve ser conhecida nesta quinta-feira. Com início previsto para 9 horas da manhã, a sessão do julgamento desta quinta-feira será marcada pelos debates entre acusação e defesa. Primeira a se dirigir ao júri, a promotoria terá duas horas para a sua fala, mesmo tempo concedido aos defensores de Mizael.