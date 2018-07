Julgamento de Mizael entra no segundo dia O julgamento do ex-policial militar Mizael Bispo de Souza, acusado de matar a ex-namorada Mércia Nakashima em 2010, será retomado na manhã desta terça-feira. Mais duas testemunhas devem ser ouvidas, segundo o jornal O Estado de S. Paulo: o delegado Antonio Assunção de Olim, que comandou as investigações, e o advogado Arles Gonçalves Junior, que acompanhou os depoimentos do vigia Evandro Bezerra da Silva, apontado como cúmplice, que diz ter sido torturado para confessar. O primeiro dia do julgamento, que está sendo transmitido ao vivo, foi marcado pelo depoimento do contador Márcio Nakashima, irmão de Mércia e testemunha de acusação.