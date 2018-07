Julgamento de Mladic é suspenso até 'novo aviso', diz tribunal

Mladic, preso na Sérvia em maio do ano passado depois de 16 anos foragido, é acusado de genocídio por seu papel no cerco a Sarajevo, capital da Bósnia, e por supostamente orquestrar o assassinato de 8.000 muçulmanos em Srebrenica, em 1995.

O tribunal decidiu suspender os procedimento por causa de um erro na divulgação de documentos para a equipe de defesa, afirmou o tribunal em comunicado. As audiências deveriam recomeçar dia 25.

É a segunda suspensão do julgamento desde o início em Haia, na Holanda, no mês passado. Mladic é a última das principais figuras da guerra dos Bálcãs na década de 1990 a ser julgado no tribunal.

(Reportagem de Ivana Sekularac)