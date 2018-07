Julgamento do caso Mércia é retomado após almoço Por volta das 16h15 desta terça-feira, a sessão do julgamento do caso Mércia foi retomada no Fórum de Guarulhos (SP). O advogado Arles Gonçalves Júnior responderá a perguntas do juiz Leandro Bittencourt Cano. Mais cedo, após o anúncio do intervalo, o assistente de acusação, Alexandre de Sá Domingues, demonstrou-se otimista. A jornalistas ele afirmou que "até agora (o julgamento) está extremamente positivo para a acusação". Sobre as brigas que ocorreram durante a manhã, entre o promotor Rodrigo Merli Antunes e o advogado Ivon Ribeiro, da defesa, Sá Domingues disse que a intenção da defesa foi "tumultuar".