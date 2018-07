Julgamento do ex-policial Bola entra no 3º dia O julgamento do ex-policial Marcos Aparecido dos Santos, o Bola, entra no terceiro dia nesta quarta-feira, 24. A primeira testemunha a depor no Fórum de Contagem, região metropolitana de Belo Horizonte, é o jornalista José Clèves. Os advogados de Bola pretendem mostrar, com o depoimento, que o jornalista também teria sido vítima de erros de investigação por parte da polícia, conforme a tese da defesa para o indiciamento de Bola. Clèves foi acusado de matar sua mulher, mas foi inocentado.