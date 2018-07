Julgamento do goleiro Bruno é marcado para março de 2013 A juíza Marixa Fabiane Lopes marcou para o dia 4 de março de 2013 o novo julgamento do goleiro Bruno Fernandes, acusado de matar a ex-amante Eliza Samudio, de 24 anos. A nova data foi marcada após Bruno conseguir desmembrar seu processo do julgamento, em andamento no Tribunal do Júri de Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, desde a segunda-feira (19).