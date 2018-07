Julgamento do mensalão chega ao fim e Barbosa diz que foi 'proeza extraordinária' O julgamento da ação penal do mensalão foi concluído nesta segunda-feira após 53 sessões ao longo de quase cinco meses e, com 25 dos 38 réus do primeiro dia de julgamento condenados, o presidente do Supremo Tribunal Federal (STF) e relator do caso, Joaquim Barbosa, disse ter sido uma "proeza extraordinária" sua realização.