Julgamento é retomado com depoimento de legista Depois de uma pausa para almoço, o julgamento de Alexandre Nardoni e Anna Carolina Jatobá foi retomado nesta tarde com o depoimento do médico legista Paulo Sérgio Tieppo Alves, que examinou o corpo de Isabella Nardoni. A criança foi morta em 29 de março de 2008 na zona norte de São Paulo.