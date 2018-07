Julgamento para liberação de Adriana Villela é adiado

Ela é suspeita de atrapalhar as investigações para elucidar o assassinato de seus pais, o ex-ministro do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) José Guilherme Villela, de 73 anos, e Maria Carvalho Villela, de 69 anos, e da empregada Francisca Nascimento da Silva, de 58 anos. O motivo do adiamento é que a procuradoria do Ministério Público não teve tempo de concluir seu parecer.

Os três foram assassinados com 73 facadas no dia 28 de agosto do ano passado, mas os corpos só foram localizados três dias depois. Adriana é a única a permanecer presa entre os cinco que tiveram a prisão preventiva decretada por supostamente atrapalhar a apuração do crime.

Ontem, foram liberados a vidente Rosa Maria Jaques e seu marido João Cocchetto. Na sexta-feira passada, o desembargador Romão Cícero relaxou a prisão da ex-diarista dos Villela Guiomar Barbosa e o ex-agente da primeira delegacia de polícia José Augusto Alves, braço direito da delegada Martha Vargas, que conduziu os três primeiros meses da investigação.