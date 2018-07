Julgamento pode ser adiado no STF A defesa do casal Nardoni entrou ontem com recurso no Supremo Tribunal Federal (STF) para a retirada da acusação de "fraude processual" contra Alexandre Nardoni e Anna Carolina Jatobá, acusados de matar Isabella Nardoni, de 5 anos, em março de 2008. A acusação de "fraude processual" foi feita por suspeita de que eles teriam limpado o apartamento após o crime. O STF destacou que o pedido pode adiar a data do julgamento dos réus, marcado para o dia 22 de março.