Julgamento recomeça com depoimento do pai de Isabella O quarto dia de julgamento do caso Isabella começou às 10h45 com o interrogatório do réu Alexandre Nardoni. Durante o período em que ele será interrogado, Anna Carolina Jatobá fica fora do plenário do Fórum de Santana, no bairro Limão, zona norte de São Paulo. Segundo a assessoria do Tribunal de Justiça (TJ), o advogado de defesa Roberto Podval pediu para que o interrogatório fosse iniciado com o réu.