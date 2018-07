Julia Roberts irrita indianos ao filmar em templo durante festa sagrada

Moradores do vilarejo de Pataudi, nos arredores de Nova Déli, na Índia, estão acusando a atriz Julia Roberts de ter interrompido um dos mais importantes festivais religiosos hindus ao aceitar que as filmagens de seu mais novo trabalho fossem realizadas em um templo durante as festividades.

Roberts é a estrela de Eat, Pray, Love, que conta a história de uma mulher divorciada que pretende se encontrar por meio da espiritualidade hindu.

Muitas cenas do filme foram rodadas no templo hindu de Hari, mas os fiéis reclamaram que estavam em plenos festejos do Navratri, marcado pelos hindus com nove dias de adoração à deusa Durga.

Nem Roberts nem o diretor do filme, Ryan Murphy, falaram sobre as acusações. Um porta-voz da Sony Pictures Entertainment, dona da produtora do filme, disse à BBC que a empresa não quer comentar o assunto.

Segurança

A estrela de Hollywood também estaria irritando os indianos por andar cercada por dezenas de seguranças, usando até um carro blindado e um helicóptero para se locomover por Pataudi, em um esquema de proteção que a imprensa indiana qualificou como "digna de um presidente".

A polícia local recebeu ordens expressas de impedir qualquer pessoa de entrar no templo hindu de Hari por questões de segurança.

A situação é ainda mais grave porque setembro é um dos meses mais sagrados do calendário hindu.

"Estamos na época mais sagrada do ano e não podemos visitar nosso próprio templo. É ultrajante", afirmou um dos fiéis.

Até agora, Julia Roberts era considerada uma das celebridades ocidentais mais simpáticas ao hinduísmo, tendo exibido um bindi (marca ou enfeite na testa) durante uma visita ao Taj Mahal no início deste ano.

O filme Eat, Pray, Love, baseado no romance Comer, Rezar, Amar, de Elizabeth Gilbert, deve estrear em 2011.