Juliana Paes vai estrelar remake de 'Gabriela'

A refilmagem de Gabriela vai ocupar a nova faixa de novelas da Globo, às 23 horas, que abrigou outro remake, de O Astro. Procurada pelo Estado, a atriz informou por meio de sua assessoria que não falaria do assunto.

O roteiro está sendo escrito por Walcyr Carrasco, a partir do livro de Jorge Amado - ou seja, não será um remake da novela dirigida por Walter Avancini e Gonzaga Blota, mas uma adaptação. "Mas, como em O Astro, vamos refazer algumas cenas inesquecíveis. A da Gabriela subindo no telhado da igrejinha, com certeza entra", adiantou Mendonça, no mês passado.

Seguem as apostas sobre quem ficará com os demais papéis. Wagner Moura é apontado como Nacib (no original, Armando Bogus) e Regina Duarte, como Maria Machadão (no original, Eloísa Mafalda). A novela está prevista para estrear no meio do ano que vem.