Juliana Paes vai protagonizar Gabriela

O nome fora antecipado à reportagem pelo diretor Mauro Mendonça Filho, em entrevista no final de outubro. "Estamos conversando aqui na emissora, porque a Glória Perez também quer a atriz na sua próxima novela, mas não consigo pensar em outra Gabriela senão Juliana."

Na ocasião, ele ponderou que Juliana tem a mesma imagem sexy, morena e brejeira que Sonia Braga tinha na época.

Depois do sucesso da releitura de "O Astro", a notícia da refilmagem de Gabriela agitou os bastidores - a novela vai ocupar a nova faixa de novelas da Globo, às 23 horas. O nome de Juliana, segundo boatos, chegou a ser descartado, mas o fato é que o diretor-geral Roberto Talma nunca desistiu dela.

Procurada pela reportagem, a atriz informou por meio de sua assessoria que não falaria do assunto.

O roteiro está sendo escrito por Walcyr Carrasco, a partir do livro de Jorge Amado - ou seja, não será um remake da novela dirigida por Walter Avancini e Gonzaga Blota, mas uma adaptação. "Mas, como em ''O Astro'', vamos refazer algumas cenas inesquecíveis. A da Gabriela subindo no telhado da igrejinha, com certeza entra", adiantou Mendonça, no mês passado.

Com Gabriela devidamente escalada, seguem as apostas sobre quem ficará com os demais papéis marcantes da trama. Wagner Moura, por exemplo, é apontado nos bastidores como o novo Nacib (no original, Armando Bogus) e Regina Duarte, como a nova Maria Machadão (no original, Eloísa Mafalda). A novela está prevista para estrear no meio do ano que vem, numa homenagem ao centenário de Jorge Amado, comemorado em agosto.