Juliana Paiva chora com homenagem dos colegas de 'Totalmente Demais'

A atriz Juliana Paiva, que interpreta Cassandra na novela Totalmente Demais, foi a convidada do Mais Você desta segunda-feira, 30. Durante o programa, ela falou sobre o papel na novela e foi surpreendida com uma homenagem dos colegas de elenco.

Num vídeo enviado ao programa, Juliana Paes, a personagem Carolina da mesma novela, elogiou a colega: "Acho que desde o começo da novela o personagem dela é um dos meus favoritos. Ela tem talento para aliar comédia e drama, o que é muito difícil. Ela faz tudo no tempo certo! Eu admiro muito o trabalho da Ju. E como colega ela é sensacional, está sempre de bom humor, sorridente e brincalhona".

Vivianne Pasmanter também prestou uma homenagem: "Ela tem essa humildade e esse frescor nas cenas, essa presença. É muito bom gravar e assistir às cenas. E eu adoro os vídeos que ela posta dos bastidores! São divertidos como ela!"

Enquanto assistia ao vídeo, Ju Paiva se emocionou e não conteve as lágrimas. A atriz declarou que "foi uma novela muito especial, não só pela repercussão" e que "foi muito feliz, foi um encontro de parceiros, a equipe toda queria que desse certo". Nas redes sociais, a hashtag #JuPaivaNoMaisVocê ficou horas nos trending topics, com tuítes de fãs elogiando a atriz e comentando sobre a personagem Cassandra.

Durante os bastidores do programa, a atriz confirmou o namoro com o ator Juliano Laham. "Ele é um cara superbacana. A gente está junto e está feliz. O Ju eu já conhecia antes disso tudo, dessa história toda [a participação no reality] mas a gente está junto só agora", informou o site Gshow.