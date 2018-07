Julio Cesar é mais experiente e merece ser titular do Brasil, diz Marcos

Marcos disse nesta quarta-feira em evento em São Paulo que a experiência de Julio Cesar, de 34 anos, pesa a favor do atual titular da seleção.

"Eu acho que o Julio é acostumado com a camisa do Brasil e talvez por isso o Felipão tenha optado por ele. O peso da camisa da seleção é o peso de um país inteiro nas costas", afirmou o ex-goleiro a jornalistas.

"O Julio Cesar é um dos líderes da seleção, e os outros goleiros, apesar de bons, não têm experiência na seleção...Acho que o fato de o Julio Cesar ser titular da seleção brasileira nesta Copa é justo."

Julio Cesar foi titular do Brasil na Copa de 2010, na África do Sul, e falhou em um dos gols da Holanda, na derrota por 2 x 1, que eliminou o time brasileiro nas quartas de final.

O próprio goleiro já admitiu ter sofrido muito com a saída errada do gol naquele jogo e depois disso passou por uma período ruim em seu clube, a Inter de Milão. Em 2012, ele foi para o inglês Queen's Park Rangers e teve boa atuação, apesar do rebaixamento do clube.

Julio Cesar voltou à seleção justamente nessa época, com o retorno de Felipão ao comando da equipe e foi titular durante a conquista da Copa das Confederações de 2013, com desempenho importante, incluindo a defesa de um pênalti na semifinal contra o Uruguai.

No entanto, após o título pela seleção, ele ficou afastado na equipe inglesa e só voltou a jogar no começo deste ano ao acertar sua transferência para o Toronto FC, clube canadense que disputa a Major League Soccer, liga de futebol dos Estados Unidos.

O tempo afastado do futebol e a fragilidade da liga norte-americana levantaram questionamentos sobre o goleiro, mas Felipão demonstrou total apoio a ele e anunciou antecipadamente que Julio Cesar estava convocado para o Mundial em casa, que começa em 12 de junho. A lista dos 23 convocados será anunciada na semana que vem.

Marcos, que trabalhou com Felipão na conquista do pentacampeonato e também no Palmeiras, disse que esteve com o treinador na semana passada, mas faltou "coragem" para perguntar quem será convocado.

A segunda opção do treinador brasileiro entre os goleiros deverá ser Jefferson, do Botafogo, mas o terceiro goleiro é dúvida. Victor, do Atlético Mineiro, e Diego Cavalieri, do Fluminense, são os favoritos.

"É claro que alguém vai ficar chateado, não dá para levar tantos goleiros bons que tem no Brasil. Tem o Jefferson indo direto em convocações, tem a terceira vaga que pode ser do Victor, do Fabio, do Cássio, do Fernando Prass, do Diego Cavalieri. Alguém muito bom vai ficar de fora", disse Marcos.

(Reportagem de Tatiana Ramil)