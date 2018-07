Julio Cesar volta aos treinos após acidente

Vítima de acidente de carro no domingo, Julio Cesar (foto) voltou a treinar ontem na Inter, exibindo no rosto os ferimentos da batida. O goleiro é dúvida para o jogo de hoje contra o Chelsea, às 16h45 (horário de Brasília), pelas oitavas de final da Copa dos Campeões. Seu eventual substituto é o italiano Toldo, antigo titular da posição. No outro jogo, o CSKA recebe o Sevilla, de Luis Fabiano, em jogo de ida na Rússia.