Jundiaí ganha máquinas de venda reversa para retornar embalagens O município de Jundiaí (SP) foi escolhido para a implantação do projeto-piloto de recolhimento de embalagens PET da Schincariol por meio de máquinas de venda reversa (foto). Seis máquinas foram colocadas em três supermercados da rede Boa para que os clientes depositem as embalagens PET de qualquer marca. Em troca, eles recebem cupons com um código de barras, que dão desconto na compra de água da marca Schin.