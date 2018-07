Jung vai deixar conselho da Avon mais cedo

Jung, que McCoy substituiu como presidente-executiva em abril, deixará o cargo de presidente-executiva do conselho da Avon em 31 de dezembro, mais de um ano mais cedo do que o previsto, mas continuará como conselheira-sênior, disse a companhia nesta sexta-feira.

A manobra dá a McCoy mais espaço para implementar seus próprios planos para direcionar a maior vendedora direta de cosméticos do mundo a uma recuperação. As vendas da Avon recuaram em importantes mercados, e a companhia está tentando resolver uma acusação de suborno nos Estados Unidos.

A ação da Avon subia 7,4 por cento pouco antes do fechamento do mercado nesta sexta-feira.

"A saída de Jung marca o fim de uma transição para uma nova equipe administrativa na Avon, que deve ser recebida positivamente pelo mercado", disse a analista Victoria Collin, do Atlantic Equities.

O especialista em recuperações e atualmente o principal diretor independente da Avon, Fred Hassan, será nomeado presidente não-executivo do conselho em 1o de janeiro.

Hassan, que é membro do conselho da Avon desde 1999, também é diretor administrativo e sócio da empresa de private equity Warburg Pincus. Ele foi presidente-executivo e presidente do conselho do Schering-Plough de 2003 até 2009.

Mas investidores estão concentrados na ex-executiva da Johnson & Johnson McCoy e aguardam seus planos para consertar a Avon.

Jung foi afastada do cargo de presidente após realizar vários grandes erros, incluindo várias reestruturações mal-sucedidas, queda na lucratividade e uma investigação sobre se executivos da Avon desrespeitaram leis norte-americanas de suborno em outros continentes como parte dos esforços da companhia para desenvolver novos mercados.

Nos primeiros seis meses da presidência de McCoy, a Avon começou a negociar a resolução da investigação, que custou centenas de milhões de dólares, e contratou um novo advogado como principal representante jurídico da companhia.