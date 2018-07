Jungmann entrega carta de dissidentes à Presidência

"Agora, o presidente não poderá dizer que não recebeu a carta", disse Jungmann. "Ele não poderá mais dizer que não sabia do problema dos prisioneiros de consciência de Cuba." A carta é assinada por 50 dissidentes cubanos que pedem a intermediação de Lula junto ao governo de Raúl Castro para uma revisão de penas. A soma do tempo de condenação dos que assinam a carta chega a 973 anos. Na carta, os dissidentes escrevem que foram injustamente condenados e vários deles estão muito doentes.

Após entregar a carta no gabinete de Lula no Centro Cultural Banco do Brasil, sede provisória da Presidência, Raul Jungmann disse que Lula comete um equívoco ao comparar ? em entrevista à Associated Press na terça-feira ? os prisioneiros políticos cubanos a presos comuns no Brasil e lembrou que o próprio presidente foi um "preso político" durante o regime militar brasileiro.

"Ele nivelou homens como Miguel Arraes, Luiz Carlos Prestes, ele, Lula, e Dilma Rousseff, que foram prisioneiros políticos, a sequestradores, assassinos e estupradores que estão em prisões do Brasil", afirmou o deputado. "Quem está preso em Cuba luta pela liberdade e pela democracia."