Jurada passa mal e julgamento do caso Carandiru é adiado O julgamento do massacre do Carandiru foi remarcado para o dia 15 de abril. Uma das juradas passou mal e teve de ser atendida, impossibilitando o continuação dos trabalhos. Dessa forma, o conselho de sentença, formado por sete jurados, teve de ser dissolvido. Na próxima segunda-feira (15), os trabalhos serão retomados às 9h, no Fórum da Barra Funda.