Jurados se reúnem para decidir sentença de Mizael Com o fim do debate entre acusação e defesa, os jurados estão reunidos na tarde desta quinta-feira no Fórum de Guarulhos (SP), para decidir se Mizael Bispo é inocente ou culpado pelo assassinato da ex-namorada, a advogada Mércia Nakashima, em maio de 2010. A sentença deve ser divulgada nas próximas horas.