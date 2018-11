Júri condena 4 por participação em 25 abortos em MS Depois de dois dias de julgamento, um júri popular condenou quatro funcionárias que trabalharam em uma clínica de planejamento familiar instalada em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, onde foram realizados pelo menos 10 mil abortos. Elas respondiam pela participação direta em 25 deles sob suposta orientação da proprietária do estabelecimento, a médica Neide Mota Machado, que em novembro do ano passado cometeu suicídio.