Júri condena a 14 anos motorista que dirigia embriagado Foi condenado a 14 anos de prisão, na noite de terça-feira, 27, o motorista acusado de atropelar e matar um idoso sobre a calçada, em São Roque, região de Sorocaba. Exame de sangue realizado no dia do acidente constatou que o condutor do veículo, Hilton Bezerra dos Santos, de 30 anos, estava embriagado. O júri, composto por quatro homens e três mulheres, aceitou a tese da acusação de que o réu cometeu homicídio doloso - com intenção de matar.