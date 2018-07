Júri condena dupla por morte de jovem em boate de GO Dois acusados de participar de uma briga que deixou um morto e um ferido na boate Santa Fé Hall, localizada no Setor Bueno, em Goiânia, foram condenados pela Justiça na noite de ontem. O juiz do 1º Tribunal de Júri da capital do Estado, Jesseir Coelho de Alcântara, condenou Gedielson Rodrigues a 20 anos e oito meses de reclusão e Olcimar Soares Eduardo a 17 anos. Cabe recurso.