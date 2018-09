Júri de acusados de matar índio em MS entra no 2º dia O segundo dia de julgamento dos acusados pelo assassinato do cacique guarani-kaiowá Marcos Veron, no interior de Mato Grosso do Sul, teve início hoje. Ontem, a juíza federal Paula Mantovani Avelino, da 1ª Vara Federal Criminal, realizou o sorteio dos sete jurados e foi feita a leitura das peças processuais. No início do julgamento, a juíza negou um pedido da defesa para anular a realização do júri sob a alegação de que a Justiça Federal não teria competência para julgar o caso.