Júri do Carandiru é composto por sete homens O corpo de jurados da segunda etapa do julgamento do Carandiru é formado por sete homens. O sorteio do Conselho de Sentença terminou por volta das 11h20 desta segunda-feira, 29, no Fórum Criminal da Barra Funda, zona oeste de São Paulo. Segundo o cronograma, os jurados têm até o meio-dia para a leitura dos processos. Após intervalo para o almoço, estão previstas as oitivas das testemunhas de acusação - parte delas prestarão depoimento em vídeo.