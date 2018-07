Júri do Carandiru é retomado O julgamento do massacre do Carandiru, em São Paulo, suspenso desde a manhã de desta quarta-feira (17) porque um jurado passou mal, será retomado na tarde desta quinta-feira. A informação foi confirmada pelo Tribunal de Justiça. A avaliação médica foi favorável e o jurado está liberado para continuar os trabalhos no Fórum da Barra Funda, na zona oeste da capital paulista.