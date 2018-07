Júri do Carandiru pode ser remarcado novamente, diz TJ O julgamento do massacre do Carandiru permanecerá suspenso pelo menos até às 14h desta quinta-feira, 18. O Tribunal de Justiça de São Paulo divulgou uma nota informando que "no momento, não há condições de retornar aos trabalhos. Na hora do almoço o paciente passará por nova avaliação médica e, se houver possibilidade, o trabalho será retomado. Entretanto, não se descarta a possibilidade de dissolução do Conselho de Sentença, caso não haja melhora."