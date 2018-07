Júri do caso Carandiru é marcado para janeiro de 2013 O júri do ''Caso Carandiru'' foi marcado para 28 de janeiro de 2013, no Fórum da Barra Funda, na zona oeste de São Paulo. A decisão desta quinta-feira (27) é do juiz da Vara do Júri de Santana, José Nardy Marzagão. Em 1992, 111 presos foram mortos depois de uma ação da tropa de choque comandada pelo coronel Ubiratan Guimarães.