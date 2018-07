Júri do massacre do Carandiru é suspenso de novo O julgamento do caso Carandiru está suspenso. Um dos jurados teve um mal-estar na manhã desta quarta-feira (17), de acordo com informações do Tribunal de Justiça. Um médico foi chamado para avaliá-lo e recomendou que o paciente permanecesse em repouso. O juiz José Augusto Nardy Marzagão conversou com o jurado, que disse estar disposto a continuar, mas, por precaução, o magistrado achou melhor seguir a recomendação médica.