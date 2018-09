Júri ouve testemunhas de acusação sobre morte de índio Hoje é o terceiro dia de julgamento dos acusados pelo assassinato do cacique guarani-kaiowá Marcos Veron, no interior de Mato Grosso do Sul. Durante a tarde começam a ser ouvidas as cinco testemunhas de acusação, três delas indígenas. Pela manhã terminou o depoimento das sete vítimas indígenas, que teve início ontem.