Jurista recebe homenagem de escola de Direito Em homenagem ao centenário do jurista José Frederico Marques (1912-1993), a escola de Direito do Instituto Internacional de Ciências Sociais (IICS) realiza o seminário José Frederico Marques e o Processo Civil Brasileiro na Atualidade. O evento ocorre hoje, em São Paulo, com a abertura do jurista Ives Gandra da Silva Martins - presidente emérito do centro de extensão universitária do IICS.